Дональд Трамп заявив, що йому складніше шукати спільну мову з Україною, ніж Росією

Президент США вважає, що в України «немає карт» для врегулювання війни.

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Президент США Дональд Трамп вважає, що з Україною важче домовитися щодо припинення війни, аніж з Росією. Про це він заявив на пресконференції в Овальному кабінеті, передає Sky News.

За його словами, Росія має «всі козирі», і, можливо, «буде легше» домовлятися з Москвою, незважаючи на її позицію.

На запитання, чи вірить він Путіну, коли той говорить про бажання миру, Трамп відповів: «Так… Я йому вірю».

«Я вірю Путіну, у нас з Росією все дуже добре. Але зараз вони бомбардують Україну. Мені, чесно кажучи, складніше з Україною, і у них немає карт», — заявив президент США.

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