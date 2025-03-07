РФ готова погодитися на перемир'я в Україні з певними умовами — Bloomberg

За даними джерел, РФ готова розглядати перемир'я з Україною за умови досягнення прогресу в обговоренні остаточного мирного врегулювання.

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У РФ висловили готовність обговорювати тимчасове перемир'я в Україні за умови досягнення прогресу в досягненні остаточного мирного врегулювання. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела у Москві.

«Для того, щоб погодитися на припинення бойових дій, мало б бути чітке розуміння рамкових принципів остаточної мирної угоди, сказали двоє людей, які знають це питання. Росія, зокрема, наполягатиме на встановленні параметрів можливої ​​миротворчої місії, включно з домовленістю про те, які країни братимуть участь, сказав інший джерело, знайомий з питанням», – йдеться у матеріалі.

В РФ, що не погодяться на присутність військ НАТО на українській території, відкинувши пропозицію європейських країн створити «коаліцію охочих» для контролю над будь-якою мирною угодою.

Водночас у Кремлі не заперечують проти того, щоб такі країни, як Китай, які були «нейтральними» в конфлікті, розмістили свої сили в Україні.

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