РФ готова согласиться на перемирие в Украине с определенными условиями — Bloomberg

По данным источников, РФ готова рассматривать перемирие с Украиной при достижении прогресса в обсуждении окончательного мирного урегулирования.

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В РФ выразили готовность обсуждать временное перемирие в Украине при условии достижения прогресса в окончательном мирном урегулировании. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в Москве.

«Для того, чтобы согласиться на прекращение боевых действий, должно быть четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения, сказали два человека, знакомые с этим вопросом. Россия, в частности, будет настаивать на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая договоренность о том, какие страны примут участие», – сообщил другой источник, знакомый с ситуацией», – говорится в материале.

В РФ заявили, что не согласятся на присутствие войск НАТО на украинской территории, отвергнув предложение европейских стран создать «коалицию желающих» для контроля над любым мирным соглашением.

В то же время в Кремле не возражают против того, чтобы такие страны, как Китай, которые сохраняли «нейтральность» в конфликте, разместили свои силы в Украине.

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