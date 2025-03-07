Дональд Трамп заявил, что ему сложнее искать общий язык с Украиной, чем Россией

Президент США считает, что у Украины «нет карт» для урегулирования войны.

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Президент США Дональд Трамп считает, что с Украиной сложнее договориться о прекращении войны, чем с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в Овальном кабинете, передает Sky News.

По его словам, Россия имеет «все козыри», и, возможно, «будет легче» договариваться с Москвой, несмотря на её позицию.

На вопрос, верит ли он Путину, когда тот говорит о желании мира, Трамп ответил: «Да… Я ему верю».

«Я верю Путину, у нас с Россией все очень хорошо. Но сейчас они бомбят Украину. Мне, честно говоря, сложнее с Украиной, и у них нет карт», — заявил президент США.

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