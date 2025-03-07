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Трамп заявив, що Путін користується тим, що США обмежили доступ Україні до розвідданих та військової допомоги

19:44, 7 березня 2025
Президент США вважає, що «будь-хто на його місці робив би те саме».
Трамп заявив, що Путін користується тим, що США обмежили доступ Україні до розвідданих та військової допомоги
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Президент США Дональд Трамп підтвердив, що Путін користується тим, що США обмежили доступ Україні до розвідувальних даних та військової допомоги.

Так, у Трампа запитали, чи не вважає він, що Путін користується тим, що Штати призупинили допомогу Україні.

«Путін робить те, що кожен робив би на його місці. Він хоче це завершити і врегулювати. Він бомбить їх жорсткіше, ніж раніше. Напевно, будь-хто на його місці робив би те ж саме прямо зараз. Він хоче, щоб це  завершилось», — сказав Трамп на пресконференції в Овальному кабінеті 7 березня.

Також Трамп заявив, що йому складніше шукати спільну мову з Україною, ніж Росією.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Париж готовий надавати Києву необхідну інформацію на тлі припинення доступу до американських даних.

Як повідомлялося, США припинили надавати Україні розвіддані, які можуть бути використані для завдання ударів по території Росії.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

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