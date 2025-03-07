Підтримка України залежатиме від того, чи готова вона до мирних перемовин, — Трамп

Він додав, що заморозив допомогу Україні, щоб «зупинити смерті».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На пресконференції в Овальному кабінеті 7 березня президент США Дональд Трамп відповів, чому Штати не відновлюють надання допомоги Україні.

Так, за його словами, підтримка України залежатиме від того, чи готова вона до мирних перемовин.

Він додав, що заморозив допомогу Україні, щоб «зупинити смерті».

«Тому що я маю знати, що вони (українці, - ред.) хочуть врегулювання. Я не знаю, чи вони цього хочуть. Якщо ні, то ми вийдемо з цього всього. Те, що я роблю - я хочу зупинити смерті. Друге, менш важливе - це гроші», - зазначив президент США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.