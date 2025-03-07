Трамп: Спочатку – закінчення бойових дій, потім – гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій.
На пресконференції в Овальному кабінеті 7 берещня він назвав надання гарантій безпеки для України легкою справою, але заявив, що хоче спочатку закінчити війну.
«Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її», — сказав Трамп, передає Sky News.
Він відзначив, що його пріоритети інші, ніж у Європи.
«Щодо питання про безпеку, то це найлегша частина. Найскладніше — це вирішити (питання завершення бойових дій – ред.)», - додав Трамп.
Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що гарантії безпеки для України має дати саме Європа, а не Штати.
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