Трамп: Спочатку – закінчення бойових дій, потім – гарантії безпеки

Президент США назвав надання гарантій безпеки для України легкою справою, але заявив, що хоче спочатку закінчити війну.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би обговорювати гарантії безпеки для України лише після припинення бойових дій.

На пресконференції в Овальному кабінеті 7 берещня він назвав надання гарантій безпеки для України легкою справою, але заявив, що хоче спочатку закінчити війну.

«Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу врегулювати війну, завершити її», — сказав Трамп, передає Sky News.

Він відзначив, що його пріоритети інші, ніж у Європи.

«Щодо питання про безпеку, то це найлегша частина. Найскладніше — це вирішити (питання завершення бойових дій – ред.)», - додав Трамп.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що гарантії безпеки для України має дати саме Європа, а не Штати.

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