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Нині триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час, — Зеленський

20:19, 7 березня 2025
Президент розповів про підготовку зустрічі, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки.
Нині триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час, — Зеленський
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Наразі триває інтенсивна робота з командою президента США Дональда Трампа за весь час щодо врегулювання російсько-української війни. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Сьогодні увесь день на різних рівнях триває більш інтенсивна робота з командою президента Трампа за весь час. Багато дзвінків - тематика зрозуміла: мир якнайшвидше, безпека якнадійніше», — зазначив Глава держави.

Президент вказав, що триває робота з партнерами, які «хочуть миру так само, як і ми, над відповідними кроками».

Він також анонсував багато роботи в Україні, в Європі, із США на наступному тижні.

«Наступного тижня буде дуже багато роботи тут, в Європі, з Америкою в Саудівській Аравії. Ми готуємо зустріч, щоб прискорити мир і зробити сильними основи безпеки», – сказав Президент.

Він підкреслив, що Україна налаштовна максимально конструктивно і подякував всім, «хто нам допомагає».

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США Україна Дональд Трамп Володимир Зеленський

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