Реформа зарплат та премій чиновників має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Рада розгляне законопроект у другому читанні

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, у разі прийняття закону буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

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Верховна Рада незабаром розгляне законопроект 8222 про реформу оплати праці держслужбовців. Про те, що парламентський Комітет з питань державної влади вже рекомендував прийняти проект в цілому як закон, повідомила голова Комітету Олена Шуляк.

Вона зазначила, що прийняття цього законопроекту є частиною «домашнього завдання від ЄС для України». «Reforms first – money later» – саме так працює фінансова підтримка ЄС за програмою Ukraine Facility, де кожен транш – це не просто допомога, а винагорода за виконані зобов’язання», - сказала вона.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Ukraine Facility це план реформ, за виконання яких Україна отримує гроші від ЄС, переважно у вигляді кредитів, які потім повинна буде повернути.

«Судово-юридична газета» проаналізувала фінальну редакцію законопроекту 8222 «Про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад» з урахуванням поправок до другого читання.

Складові зарплати держслужбовця

Так, законопроектом у новій редакції викладено статтю 50 «Оплата праці державних службовців».

Відповідно до запропонованих змін заробітна плата державного службовця складається з:

сталої заробітної плати — посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг державного службовця;

варіативної заробітної плати — премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячної або квартальної премії.

Стала заробітна плата державного службовця є фіксованою виплатою та основною винагородою за виконання посадових обов’язків, яка гарантується цим законом.

Варіативна зарплата залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

Гарантійні та компенсаційні виплати

Гарантійні та компенсаційні виплати встановлюються державним службовцям незалежно від їхньої заробітної плати, не входять до її сталої або варіативної складової та не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної заробітної плати. Такі виплати є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків або реалізацією спеціального правового статусу державного службовця.

До гарантійних та компенсаційних виплат належать:

компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань;

грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної відпустки;

інші гарантійні та компенсаційні виплати, встановлені законодавством.

Види та розмір премій держслужбовця

До премій державного службовця належать:

премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

Загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його сталої заробітної плати за рік.

Розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця, за який виплачується премія.

Розмір квартальної премії не може перевищувати 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом кварталу, за який виплачується премія.

Джерелом формування фонду оплати праці державних службовців є державний бюджет.

Скорочення бюджетних асигнувань не може бути підставою для зменшення посадових окладів та надбавок до них.

Складові заробітної плати та особливості оплати праці державних службовців центральних органів виконавчої влади, що реалізують митну політику, податкову політику, політику у сфері державного фінансового контролю, їх територіальних органів визначаються відповідно Митним кодексом, Податковим кодексом та Законом «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні».

Особливості оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів та інших органах системи правосуддя визначаються Законом «Про судоустрій і статус суддів».

Схема посадових окладів і каталог типових посад державної служби

Схема посадових окладів на посадах державної служби визначається Кабміном за поданням НАДС. Схема посадових окладів в Апараті Верховної Ради визначається Кабміном за поданням Керівника Апарату ВР.

Розміри посадових окладів на посадах державної служби встановлюються з урахуванням каталогу типових посад і критеріїв віднесення до таких посад, зіставлення рівня оплати праці на типових посадах з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні.

Зіставлення рівня оплати праці на типових посадах державної служби з рівнем оплати праці у приватному секторі в Україні проводиться щороку НАДС, під час підготовки проекту схеми посадових окладів.

Каталог типових посад і критерії віднесення до таких посад затверджуються Кабміном за поданням НАДС. Каталог типових посад державної служби в Апараті Верховної Ради затверджується Головою ВР и за поданням Керівника Апарату ВР.

Методика проведення класифікації посад державної служби затверджується НАДС.

Каталог типових посад державної служби і критерії віднесення до таких посад передбачають перелік та описи:

1) сімей посад — посад державної служби, об’єднаних спільними функціональними напрямами діяльності;

2) рівнів посад — ознак, що відображають якісні відмінності у характеристиках складності та відповідальності роботи на певному рівні службової діяльності на посадах державної служби;

3) юрисдикцій і типів державних органів.

Мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня відповідного року. Тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

Поділ органів на юрисдикції і типи

З метою визначення розмірів посадових окладів державні органи поділяються за юрисдикцією, а в межах юрисдикції – за типами:

1) державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України та інші державні органи:

перший тип: Апарат Верховної Ради, Секретаріат Кабінету Міністрів, постійно діючий допоміжний, постійно діючі державні, допоміжні, консультативно-дорадчі органи, утворені Президентом, Представництво Президента в АРК, міністерства, з якими обов’язковому погодженню підлягають проекти актів Кабміну, за результатами розгляду яких оформлюється висновок, апарати (секретаріати) РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Уповноваженого ВР з прав людини, Уповноваженого із захисту державної мови, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Офісу Генерального прокурора;

другий тип: інші міністерства, державні органи зі спеціальним статусом або діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, до повноважень яких належить формування державної політики в одній чи кількох сферах, центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, Пенсійний фонд, АРМА, Державна судова адміністрація, центральний орган управління Служби судової охорони, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами загального користування державного значення, в частині здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об’єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства, благоустрою населених пунктів, управління побутовими відходами (об’єктів оброблення відходів, полігонів), інженернотранспортної, енергетичної інфраструктури, захисних споруд цивільного захисту, інших об’єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення, військових об’єктів та майна, у сферах авіаційного, залізничного (крім утримання), морського та внутрішнього водного транспорту, автомобільного транспорту загального користування, міського електричного транспорту, у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, а також щодо об’єктів і споруд оборонного та спеціального призначення, з питань розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення;

третій тип: інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апарати (секретаріати), територіальні органи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя;

2) державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, регіональні відділення постійно діючого державного органу, утвореного Президентом, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабміном через керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах;

3) державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах.

Надбавки, премії та компенсації

У статті 52 «Надбавки, премії та компенсації» буде передбачено наступне.

Надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу.

Розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Міністрів під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби

Компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, встановлюється в розмірі та порядку, визначених Кабміном.

Типове положення про преміювання затверджується НАДС. Встановлення премій державним службовцям здійснюється керівником державної служби залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу відповідно до затвердженого ним Положення про преміювання у відповідному державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації (за наявності).

Розмір місячної або квартальної премії, премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «A», встановлюється у порядку, затвердженому Кабміном.

Фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

Державним службовцям надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги.

Грошова допомога виплачується у розмірі суми посадового окладу, надбавки за вислугу років та надбавки за ранг держслужбовця станом на останній день місяця, що передує першому дню такої відпустки, незалежно від фактично відпрацьованого часу протягом цього місяця.

Також пропонується поширити особливості проходження держслужби, визначені статтею 91 закону, на Уповноваженого із захисту державної мови.

На період воєнного стану Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти

Прикінцеві та перехідні положення закону про держслужбу буде доповнено нормами, відповідно до яких за державними службовцями, які на день набрання чинності новим законом займали посади державної служби в апараті органу законодавчої влади та відповідно до частини першої статті 52 Закону «Про державну службу» (в редакції до набрання чинності зазначеним Законом) набули право на встановлення надбавки за вислугу років на державній службі у розмірі більшому ніж 30% посадового окладу, розмір такої надбавки зберігається після набрання чинності зазначеним законом у період їх роботи в апараті органу законодавчої влади.

Тимчасово, на період дії воєнного стану, та протягом 6 місяців з дня його припинення чи скасування, Кабмін може встановлювати додаткові коригуючі коефіцієнти для оплати праці державних службовців різних державних органів з урахуванням особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на територію яких поширюється юрисдикція таких органів, а для державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя допускається встановлення також інших коефіцієнтів до посадових окладів, у тому числі за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету.

На період дії воєнного стану та до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, дія норми про те, що фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці, тимчасово зупиняється, а фонд преміювання державного органу не може перевищувати 20% загального фонду сталої заробітної плати за рік.

До законодавчого врегулювання в Законі «Про судоустрій і статус суддів» особливостей оплати праці державних службовців в апаратах (секретаріатах) судів, інших органах та установах системи правосуддя з метою визначення розмірів посадових окладів суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію АР Крим, областей, міст Києва та Севастополя, відносяться до державних органів, зазначених у абзацах сьомому і восьмому пункту 1 ч. 7 статті 51 цього Закону (судячи з усього, йдеться про третій тип), а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, зазначених у пункті 2 ч. 7 статті 51 цього Закону (тобто, до державних органів, юрисдикція яких поширюється на територію АРК, однієї або кількох областей, міст Києва та Севастополя, регіональні відділення постійно діючого державного органу тощо).

Планується, що новий Закон набере чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм.

У 2025 році класифікація посад державної служби проводиться відповідно до Алгоритму проведення класифікації посад державної служби в умовах воєнного стану, затвердженого Кабміном.

З 1 січня 2026 року максимальний розмір посадового окладу на посадах керівників державних органів, віднесених до першого типу державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, становить не більше 15 мінімальних розмірів посадового окладу на посадах державної служби у державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах

Оплата праці держслужбовців державних органів, діяльність яких регулюється спеціальними законодавчими актами, здійснюється відповідно до умов, встановлених відповідними актами.

До внесення відповідних змін до Закону «Про державну службу» рівнозначною посадою державної служби в державному органі, що провів класифікацію посад державної служби, визначається посада, що належить до тієї самої категорії і того самого рівня посад державної служби з урахуванням юрисдикції державного органу.

Кабміну доручено з 1 січня 2026 року вжити заходів щодо перегляду граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій відповідно до встановлених критеріїв з урахуванням адміністративно-територіального устрою та демографічної ситуації в Україні.

У місячний строк з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо прийняття та/або оновлення нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, щодо статистичної звітності та фінансового адміністрування заробітних виплат.

Також Кабмін має у строк 3 місяці з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради проект закону щодо визначення засад розроблення і впровадження механізму обчислення та встановлення граничної чисельності державних службовців, який ґрунтується на обсязі функціональних завдань і повноважень кожного державного органу, показниках соціально-економічного розвитку та демографічної ситуації, бюджетних можливостях і необхідності ефективного використання державних коштів.

Також Закон «Про державну службу» буде доповнено нормою про те, що НАДС погоджує результати класифікації посад у державному органі, крім державних органів, зазначених у абзаці третьому пункту 1 частини сьомої статті 51 цього Закону.

Виключається норма про те, що строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три місяці і про те, що на час виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби здійснюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону, крім випадку покладення виконання обов’язків на відповідного заступника.

Автор: Наталя Мамченко

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