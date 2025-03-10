Передача майна замість аліментів — що потрібно знати

У Мін’юсті роз’яснили питання щодо договору про припинення права на аліменти через передачу майна.

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Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило питання передачі майна замість аліментів.

Що таке договір про припинення права на аліменти через передачу майна?

Це можливість припинити аліментні зобов'язання, передавши нерухоме майно (квартиру, будинок, земельну ділянку) замість щомісячних виплат на користь дитини. Таке рішення дозволяє звільнити одного з батьків від обов'язку виплачувати аліменти, якщо майно відповідає потребам дитини.

Як це працює?

Потрібно отримати дозвіл органу опіки та піклування: Для укладення такого договору необхідно звернутися до органів опіки та піклування для підтвердження, що передача майна не порушує інтересів дитини. Укладення договору: Договір укладається у письмовій формі, нотаріально засвідчується та підлягає державній реєстрації. Важливо, щоб майно, яке передається, було рівноцінною компенсацією для дитячих потреб. Що передається? Майно, яке можна передати в рахунок аліментів, — це нерухоме майно, таке як земельна ділянка, будинок, квартира. Обов'язок батьків: Навіть після передачі майна, батьки не звільняються від повної відповідальності за утримання дитини в додаткових витратах, таких як медичне обслуговування або освіта.

Деталі:

Якщо дитина досягла чотирнадцяти років, вона бере участь в укладенні цього договору.

Набувачем права власності на нерухоме майно є сама дитина або дитина і той із батьків, з ким вона проживає, на праві спільної часткової власності на це майно.

У разі укладення такого договору той із батьків, з ким проживає дитина, зобов'язується самостійно утримувати її.

На майно, одержане за договором не може бути звернене стягнення.

Майно, отримане за таким договором, не може бути вилучене або відчужене без дозволу органу опіки та піклування до повноліття дитини.

За судовим позовом відчужувача нерухомого майна договір, може бути розірваний у разі невиконання тим із батьків, з ким проживає дитина, обов'язку по її утриманню.

Види майна, яке можна передати за цим договором - все майно, що передбачене ст. 181 ЦК України, де зазначено, що до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

До нерухомих речей належать:

земля,

будинки,

споруди як житлового, так і виробничого призначення.

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