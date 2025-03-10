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Передача имущества вместо алиментов — что нужно знать

21:22, 10 марта 2025
В Минюсте разъяснили вопрос о договоре прекращения права на алименты путем передачи имущества.
Передача имущества вместо алиментов — что нужно знать
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило вопрос передачи имущества вместо алиментов.

Что такое договор о прекращении права на алименты через передачу имущества?

Это возможность прекратить алиментные обязательства путем передачи недвижимого имущества (квартиры, дома, земельного участка) вместо ежемесячных выплат на пользу ребенка. Такое решение позволяет освободить одного из родителей от обязанности выплачивать алименты, если имущество соответствует потребностям ребенка.

Как это работает?

  1. Необходимо получить разрешение органа опеки и попечительства – для заключения такого договора необходимо обратиться в органы опеки и попечительства, чтобы подтвердить, что передача имущества не нарушает интересы ребенка.
  2. Заключение договора – договор заключается в письменной форме, нотариально удостоверяется и подлежит государственной регистрации. Важно, чтобы передаваемое имущество было равноценной компенсацией для обеспечения потребностей ребенка.
  3. Что передается? Имущество, которое можно передать в счет алиментов, — это недвижимость: земельный участок, дом, квартира.
  4. Обязанности родителей – даже после передачи имущества родители не освобождаются от полной ответственности за содержание ребенка, включая дополнительные расходы, такие как медицинское обслуживание или образование.

Детали:

  • Если ребенку исполнилось 14 лет, он принимает участие в заключении этого договора.
  • Право собственности на недвижимость получает сам ребенок либо ребенок и тот из родителей, с кем он проживает, на праве общей долевой собственности.
  • После заключения договора родитель, с которым проживает ребенок, обязуется самостоятельно его содержать.
  • На имущество, полученное по договору, не может быть наложено взыскание.
  • Такое имущество не может быть изъято или отчуждено без разрешения органа опеки и попечительства до совершеннолетия ребенка.
  • По иску отчуждателя недвижимости договор может быть расторгнут в случае невыполнения родителем, с которым проживает ребенок, обязанности по его содержанию.

Передаче подлежит любое имущество, предусмотренное ст. 181 Гражданского кодекса Украины, где указано, что к недвижимым вещам (недвижимому имуществу, недвижимости) относятся земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, перемещение которых невозможно без их обесценивания и изменения их назначения.

К недвижимым вещам относятся:

  • земельные участки;
  • жилые и производственные здания;
  • сооружения различного назначения.

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