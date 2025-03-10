В Офисе Президента объяснили, почему Украина не согласится на перемирие на суше

Вы хотите перемирие – мы готовы. Однако не на суше, - отметил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

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Украина не примет перемирие на суше, которое позволит России перегруппировать войска, нарастить резервы и затем возобновить боевые действия. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

Но, по его словам, мы готовы к прекращению огня в воздухе и море.

"Трамп говорит: есть ли план прекращения огня? Мы отвечаем, что у нас есть план прекращения огня. Предлагаем прекратить огонь с неба. Речь идет о дронах, ракетах, баллистике. А также предлагаем прекратить огонь на море. Также предлагаем энергетику не атаковать. Вы хотите перемирие – мы готовы. Однако не на суше, где Путин сможет взять перемирие на несколько месяцев: подлечить раненых, набрать пехоту в Северной Корее и возобновить эту войну", — заявил Лещенко.

Он добавил, что 70% поражений ВСУ происходит с помощью дронов.

"Здесь помощь США критическая, но не настолько, чтобы остановить боевые действия на условиях, которые навязывают Украине", - добавил Лещенко.

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