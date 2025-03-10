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В Офісі Президента пояснили, чому Україна не погодиться на перемир’я на суші

14:11, 10 березня 2025
Ви хочете перемир'я - ми готові. Проте не на суходолі, — зазначив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.
В Офісі Президента пояснили, чому Україна не погодиться на перемир’я на суші
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Україна не прийме перемир'я на суші, яке дозволить Росії перегрупувати війська, наростити резерви та згодом відновити бойові дії. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко у ефірі телемарафону.

Але, за його словами, ми готові до припинення вогню в повітрі й на морі.

"Трамп каже: чи є план припинення вогню? Ми відповідаємо, що в нас є план припинення вогню. Пропонуємо припинити вогонь з неба. Йдеться про дрони, ракети, балістику. А також пропонуємо припинити вогонь на морі. Також пропонуємо енергетику не атакувати. Ви хочете перемир'я - ми готові. Проте не на суходолі, де Путін зможе взяти перемир'я на кілька місяців: підлікувати поранених, набрати піхоту в Північній Кореї - і поновити цю війну", — заявив Лещенко. 

Він додав, що 70% уражень ЗСУ відбувається за допомогою дронів.

"Тут допомога США критична, але не настільки, щоб зупинити бойові дії на тих умовах, які нав'язують Україні", - додав Лещенко.

Нагадаємо, видання Bloomberg  писало, що РФ готова розглядати перемир'я з Україною за умови досягнення прогресу в обговоренні остаточного мирного врегулювання.

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рф Україна війна офіс президента

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