Що робити при втраті первинних документів під час бойових подій — роз’яснення

Платники податків можуть направити до ДПС повідомлення у довільній формі про неможливість вивезення первинних документів, яке має бути підписане керівником підприємства та головним бухгалтером.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Луганській області пояснює, що робити при втраті первинних документів під час бойових подій.

до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, як виняток із положень ст. 44 ПКУ застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Так, відповідно до пп. 69.28 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ платники податків/податкові агенти мають право подати до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером, в якому зазначаються: обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів, податкові (звітні) періоди, а також загальний перелік первинних документів (за можливості – із зазначенням реквізитів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.