Практика судів
  1. В Україні

Що робити при втраті первинних документів під час бойових подій — роз’яснення

17:30, 10 березня 2025
Платники податків можуть направити до ДПС повідомлення у довільній формі про неможливість вивезення первинних документів, яке має бути підписане керівником підприємства та головним бухгалтером.
Що робити при втраті первинних документів під час бойових подій — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Луганській області пояснює, що робити при втраті первинних документів під час бойових подій.

до платників податків/податкових агентів, які провадили діяльність на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, і не можуть пред’явити первинні документи, на підставі яких здійснюється облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, як виняток із положень ст. 44 ПКУ застосовуються спеціальні правила для підтвердження даних, визначених у податковій звітності.

Так, відповідно до пп. 69.28 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ платники податків/податкові агенти мають право подати до контролюючого органу в довільній формі повідомлення про неможливість вивезення первинних документів, підписане керівником підприємства та головним бухгалтером, в якому зазначаються: обставини, що призвели до втрати та/або неможливості вивезення первинних документів, податкові (звітні) періоди, а також загальний перелік первинних документів (за можливості – із зазначенням реквізитів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Давид Арахамія з колегами зареєстрував проект для створення преференцій бізнесу країн-партнерів в рамках Післявоєнного Альянсу

Пропонується розробити закони для надання преференцій країнам-партнерам в рамках Післявоєнного Альянсу.

Стосовно ухилянтів, які добровільно підуть служити, закриють провадження про штрафи від ТЦК – комітет рекомендує прийняти закон

У разі проходження військової служби порушником військового обліку «адмінки» за таке порушення мають закрити – фінальна редакція законопроекту про знижку в 50% штрафу від ТЦК.

Реформа зарплат та премій чиновників має запрацювати з 1 квітня 2025 року — Рада розгляне законопроект у другому читанні

Мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, у разі прийняття закону буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

Верховний Суд при вирішенні зразкових справ, які торкаються бюджету, залучатиме головного розпорядника бюджетних коштів

При відкритті провадження у зразковій справі Верховний Суд зможе залучати відповідного головного розпорядника бюджетних коштів.

USAID витратило десятки мільярдів доларів у спосіб, який не відповідав і навіть завдав шкоди національним інтересам США – Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що буде скасовано 83% програм USAID.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова