Смертельна ДТП на Львівщині – водій уникнув ув’язнення

Водій, який спричинив загибель людини, отримав умовний термін.

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На Львівщині водій, який спричинив смертельну ДТП поблизу села Ременів, уникнув ув’язнення. Відповідний вирок оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Про це відомо з рішення справи № 446/184/25.

Аварія сталася 1 листопада 2024 року на трасі Львів–Радехів–Луцьк. Водій Audi A4 під час обгону зіткнувся з Seat Leon і Chevrolet Lacetti. Внаслідок удару водій Seat загинув на місці, а інші учасники ДТП отримали травми.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину, компенсував збитки та просив не позбавляти його права керування транспортом, пояснюючи це станом здоров’я та планами на роботу за кордоном.

Кам’янка-Бузький районний суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив п’ять років позбавлення волі з річною забороною на керування авто. Водночас суд звільнив його від ув’язнення, встановивши два роки іспитового терміну.

Згідно з вироком, чоловік зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

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