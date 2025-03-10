Гурт Ziferblat представив оновлену версію пісні Bird of Pray на Євробачення-2025

Гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні в Базелі.

Джерело фото: ziferblat_band

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Представники України на «Євробаченні-2025» гурт Ziferblat представив оновлену версію пісні Bird of Pray. Відео було опублікували на офіційному ютуб-каналі конкурсу.

До створення фінальної версії долучився саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona та Jerry Heil, а також над Stefania для Kalush Orchestra.

Як вказує Суспільне, самі музиканти називають внесені зміни у пісню після перемоги у національному відборі «косметичним ремонтом».

Зазначимо, що гурт Ziferblat представлятиме Україну на Євробаченні. 69-й пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель, оскільки у Швеції перемогу здобули Nemo з піснею The Code.

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