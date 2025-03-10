Группа Ziferblat представила обновленную версию песни Bird of Pray на Евровидение-2025

Группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении в Базеле.

Источник фото: ziferblat_band

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Представители Украины на «Евровидении-2025» группа Ziferblat представила обновленную версию песни Bird of Pray. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале конкурса.

К созданию финальной версии присоединился саундпродюсер Антон Чилиби, который работал над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona и Jerry Heil, а также над Stefania для Kalush Orchestra.

Как сообщает Общественное, сами музыканты называют изменения в песне после победы в национальном отборе «косметическим ремонтом».

Отметим, что группа Ziferblat будет представлять Украину на Евровидении-2025. 69-й песенный конкурс пройдет в швейцарском городе Базель, так как в Швеции победу одержали Nemo с песней The Code.

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