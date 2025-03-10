Андрей Ермак призвал Европу заблокировать российский «танкерный флот» в Балтийском море

Андрей Ермак напомнил, что санкции США в январе 2025 года остановили многие возможности российского «танкерного флота».

Фото: president.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС ввести санкции против капитанов теневого флота России.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак также призвал Европу взять инициативу и заблокировать российский «танкерный флот» в Балтийском море.

Он напомнил, что санкции Соединенных Штатов Америки в январе 2025 года существенно ограничили возможности российского «танкерного флота».

«Эти танкеры выходили из российских тихоокеанских портов. Пришло время Европе взять инициативу и заблокировать «танкерный флот» в Балтийском море», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против теневого флота РФ и похитителей украинских культурных ценностей.

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