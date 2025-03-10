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Минобороны вводит новую систему контроля качества поставок для ВСУ

16:35, 10 марта 2025
Минобороны меняет подход к обеспечению армии по стандартам НАТО.
Минобороны вводит новую систему контроля качества поставок для ВСУ
Фото: mod.gov.ua
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Министерство обороны Украины совершенствует систему снабжения для Вооруженных сил Украины, внедряя новый механизм контроля качества продовольственного и технического имущества. Соответствующую инициативу реализует Центральное управление контроля качества Минобороны.

Новая система предусматривает проверку всех этапов поставки - от заключения договоров до передачи продукции военным. Контроль охватывает широкий спектр товаров: кухонный инвентарь, холодильное оборудование, электроприборы, производственные линии для разлива воды и изготовления одноразовой посуды.

«Контроль качества начинается уже на этапе закупок и продолжается до конечной поставки, гарантируя соответствие всех товаров техническим требованиям Минобороны. В этом году контролю будут подлежать товары для ВСУ ориентировочной стоимостью около 900 млн грн», - заявил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

В рамках инициативы также унифицируют технические требования к оборудованию, что позволит уменьшить риски поставки некачественной продукции. Как подчеркнул начальник Центрального управления контроля качества Игорь Лещенко, новый подход будет отвечать как национальным, так и международным стандартам.

Внедрение современной системы контроля будет способствовать повышению эффективности поставок для ВСУ и обеспечению военных качественным оборудованием, что является важным элементом обороноспособности страны.

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ВСУ НАТО военные Минобороны

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