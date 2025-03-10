Міноборони запроваджує нову систему контролю якості постачання для ЗСУ

Міноборони змінює підхід до забезпечення армії за стандартами НАТО.

Фото: mod.gov.ua

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Міністерство оборони України вдосконалює систему постачання для Збройних сил України, впроваджуючи новий механізм контролю якості продовольчого та технічного майна. Відповідну ініціативу реалізує Центральне управління контролю якості Міноборони.

Нова система передбачає перевірку всіх етапів постачання – від укладання договорів до передачі продукції військовим. Контроль охоплює широкий спектр товарів: кухонний інвентар, холодильне обладнання, електроприлади, виробничі лінії для розливу води та виготовлення одноразового посуду.

«Контроль якості починається вже на етапі закупівель і триває до кінцевої поставки, гарантуючи відповідність усіх товарів технічним вимогам Міноборони. Цьогоріч контролю підлягатимуть товари для ЗСУ орієнтовною вартістю близько 900 млн грн», – заявив заступник міністра оборони Сергій Мельник.

У межах ініціативи також уніфікують технічні вимоги до обладнання, що дозволить зменшити ризики постачання неякісної продукції. Як наголосив начальник Центрального управління контролю якості Ігор Лещенко, новий підхід відповідатиме як національним, так і міжнародним стандартам.

Впровадження сучасної системи контролю сприятиме підвищенню ефективності постачання для ЗСУ та забезпеченню військових якісним обладнанням, що є важливим елементом обороноздатності країни.

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