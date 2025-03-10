У ВАКС повідомили про наявність трьох вакантних посад

У Вищому антикорупційному суді відкрилася три вакантні посади. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.
Суд шукає:
- 2 судових розпорядників;
- 1 головного спеціаліста із аналітики та узагальнення судової практики.
«Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected], у темі вашого листа прошу вказувати назву вакансії на яку Ви претендуєте.
Ваші резюме очікуємо до 21 березня 2025 року», - повідомив він.
Раніше «Судово-юридична газета» писала, що перші співбесіди з учасниками добору на посади суддів місцевих судів відбудуться у лютому-березні 2026 року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.