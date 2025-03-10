У ВАКС повідомили про наявність трьох вакантних посад

У апарат ВАКС потрібні судові розпорядники та головний спеціаліст із аналітики та узагальнення судової практики.

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У Вищому антикорупційному суді відкрилася три вакантні посади. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Суд шукає:

- 2 судових розпорядників;

- 1 головного спеціаліста із аналітики та узагальнення судової практики.

«Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected], у темі вашого листа прошу вказувати назву вакансії на яку Ви претендуєте.

Ваші резюме очікуємо до 21 березня 2025 року», - повідомив він.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що перші співбесіди з учасниками добору на посади суддів місцевих судів відбудуться у лютому-березні 2026 року.

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