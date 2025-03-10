В ВАКС сообщили о наличии трех вакантных должностей

Во Высшем антикоррупционном суде открыты три вакантные должности. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.
Суд ищет:
«Приглашаю всех желающих отправлять резюме на электронную почту: [email protected]. В теме вашего письма прошу указывать название вакансии, на которую вы претендуете.
Ваши резюме ожидаем до 21 марта 2025 года», — сообщил он.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что первые собеседования с участниками добора на должности судей местных судов состоятся в феврале-марте 2026 года.
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