В ВАКС сообщили о наличии трех вакантных должностей

В аппарат ВАКС требуются судебные распорядители и главный специалист по аналитике и обобщению судебной практики.

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Во Высшем антикоррупционном суде открыты три вакантные должности. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Суд ищет:

2 судебных распорядителей;

1 главного специалиста по аналитике и обобщению судебной практики.

«Приглашаю всех желающих отправлять резюме на электронную почту: [email protected]. В теме вашего письма прошу указывать название вакансии, на которую вы претендуете.

Ваши резюме ожидаем до 21 марта 2025 года», — сообщил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что первые собеседования с участниками добора на должности судей местных судов состоятся в феврале-марте 2026 года.

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