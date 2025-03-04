Первые собеседования с участниками отбора на должности судей состоятся в феврале-марте 2026 года

Участие в отборе могут принять до 4 тысяч кандидатов на должности судей.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила последние новости касательно отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, который был объявлен 11 декабря 2024 года.

Как рассказали 1 марта члены Комиссии во время встречи с потенциальными кандидатами на должности судей судов первой инстанции, процедуры отбора на должности судей будут продолжаться в течение всего 2025 года и возможно перейдут и на начало 2026 года.

К примеру, этап квалификационного экзамена для участников отбора продлится все лето 2025 года.

Осенью-зимой 2025 года состоится конкурс для участников отбора, которые попадут в итоговый рейтинг.

А собеседования для получения рекомендации начнутся, прежде всего, с кандидатами, которые изберут для карьеры судьи, наиболее загруженные делами суды.

Первые собеседования, по прогнозам ВККС, состоятся в феврале-марте 2026 года.

Что касается количества участников отбора, то по расчетам ВККС кандидатов может быть от 2 700 до 4 тысяч.

Также в ВККС напомнили, что за будущие должности в судах, участники отбора будут соперничать с уже действующими судьями, которые так же будут сдавать квалификационный экзамен, получать соответствующие баллы, чтобы иметь возможность претендовать в желаемые для них суды.

Кроме того, члены Комиссии призвали кандидатов на должности судей не увлекаться программами искусственного интеллекта, например, такими как Chat GPT, в частности, при написании мотивационных писем.

Автор: Вячеслав Хрипун

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