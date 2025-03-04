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Первые собеседования с участниками отбора на должности судей состоятся в феврале-марте 2026 года

07:30, 4 марта 2025
Участие в отборе могут принять до 4 тысяч кандидатов на должности судей.
Первые собеседования с участниками отбора на должности судей состоятся в феврале-марте 2026 года
Источник фото: ВККС
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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила последние новости касательно отбора на 1800 вакантных должностей судей местных судов, который был объявлен 11 декабря 2024 года.

Как рассказали 1 марта члены Комиссии во время встречи с потенциальными кандидатами на должности судей судов первой инстанции, процедуры отбора на должности судей будут продолжаться в течение всего 2025 года и возможно перейдут и на начало 2026 года. 

К примеру, этап квалификационного экзамена для участников отбора продлится все лето 2025 года. 

Осенью-зимой 2025 года состоится конкурс для участников отбора, которые попадут в итоговый рейтинг. 

А собеседования для получения рекомендации начнутся, прежде всего, с кандидатами, которые изберут для карьеры судьи, наиболее загруженные делами суды. 

Первые собеседования, по прогнозам ВККС, состоятся в феврале-марте 2026 года. 

Что касается количества участников отбора, то по расчетам ВККС кандидатов может быть от 2 700 до 4 тысяч. 

Также в ВККС напомнили, что за будущие должности в судах, участники отбора будут соперничать с уже действующими судьями, которые так же будут сдавать квалификационный экзамен, получать соответствующие баллы, чтобы иметь возможность претендовать в желаемые для них суды. 

Кроме того, члены Комиссии призвали кандидатов на должности судей не увлекаться программами искусственного интеллекта, например, такими как Chat GPT, в частности, при написании мотивационных писем.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья ВККС

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