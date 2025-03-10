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Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств

13:08, 10 марта 2025
При открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств
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Если Верховный Суд при решении вопроса об открытии производства по образцовому делу установит, что судебное решение может касаться выплат за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов или бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования, или же если судебное решение, принятое по этому делу, может повлиять на формирование и реализацию государственной политики в определенной сфере общественных отношений, то он одновременно решает вопрос о привлечении к участию в образцовом деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:

  • центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в соответствующей сфере общественных отношений;
  • соответствующего главного распорядителя бюджетных средств – если судебное решение, принятое по этому делу, может касаться выплат за счет средств государственного бюджета, местных бюджетов;
  • страховщика, определенного Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании» – если судебное решение, принятое по этому делу, может касаться выплат за счет средств бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования;
  • Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – если иск подан физическим лицом или субъектом властных полномочий к физическому лицу;
  • Совет бизнес-омбудсмена – если иск подан юридическим лицом, физическим лицом - предпринимателем или субъектом властных полномочий к юридическому лицу, физическому лицу - предпринимателю.

Соответствующие изменения предлагается внести законопроектом 11170-д в статью 290 Кодекса административного судопроизводства, которая регулирует особенности производства по образцовому делу.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект 11170-д, которым предлагается изменить порядок рассмотрения пенсионных и других социальных дел в административных судах. Соответствующую рекомендацию принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типичных административных дел предоставил профильный Комитет ВР по вопросам правовой политики.

Как отмечают авторы проекта во главе с председателем Комитета Денисом Масловым, споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют огромную долю от общего нагрузки на административные суды, и это количество постоянно растет.

Учитывая существующую тенденцию увеличения количества указанных дел в производстве административных судов, существует целесообразность усовершенствовать особенности их рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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