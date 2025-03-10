Верховная Рада готовится изменить порядок рассмотрения пенсионных и социальных дел в админсудах

Депутаты указывают, что споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют огромную долю от общей нагрузки на административные суды, и их количество постоянно растет.

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Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект 11170-д, который предлагает изменить порядок рассмотрения пенсионных и других социальных дел в админсудах. Соответствующую рекомендацию принять в первом чтении законопроект о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства для совершенствования рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типовых административных дел предоставил профильный Комитет ВР по вопросам правовой политики.

Как отмечают авторы проекта во главе с председателем Комитета Денисом Масловым, споры о пенсионных и других социальных выплатах составляют значительную часть нагрузки административных судов, и их количество постоянно увеличивается.

С учетом существующей тенденции роста количества таких дел в производстве административных судов есть целесообразность совершенствования их рассмотрения.

Так, в статье 4 КАСУ предлагается по-новому определить, что такое типовые административные дела.

Законодатель предлагает установить, что типовые дела – это административные дела, обладающие следующими характеристиками:

ответчиком является один и тот же субъект властных полномочий (его структурные подразделения);

спор возник по аналогичным основаниям;

спор регулируется одними и теми же нормами права;

разные истцы предъявляют аналогичные требования.

Из статьи 263 КАСУ предлагается исключить норму о том, что суд рассматривает дела в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела (в письменном производстве) по жалобам физических лиц на решения, действия или бездействие субъектов властных полномочий в вопросах расчета, назначения, перерасчета, выплаты, предоставления и получения пенсионных и социальных выплат, пособий нетрудоспособным гражданам, выплат по обязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, а также других социальных выплат, доплат, услуг, помощи и льгот.

Вместо этого предлагается ввести в КАСУ новую статью 263-1 «Особенности рассмотрения дел незначительной сложности по пенсионным и другим социальным выплатам».

Согласно этой статье, суд рассматривает дела в порядке упрощенного производства без вызова участников дела (в письменном производстве) по жалобам физических лиц на решения, действия или бездействие органов власти в отношении расчета, назначения, перерасчета, выплаты, предоставления и получения пенсионных и социальных выплат, пособий нетрудоспособным гражданам, выплат по обязательному государственному социальному страхованию, выплат и льгот детям войны, а также других социальных выплат, доплат, услуг, помощи и льгот.

Эти дела суд рассматривает в срок не более 60 дней с момента открытия производства. Иск и отзыв являются основными документами по делу. Ответчик (орган власти) обязан подать отзыв в течение 15 дней после получения определения об открытии производства.

Непредоставление отзыва в установленный срок может быть расценено судом как признание иска. Кроме того, ответчик должен одновременно с отзывом представить все имеющиеся у него доказательства, положенные в основу оспариваемого решения, действия или бездействия. В случае невыполнения этого требования суд решает дело на основе имеющихся материалов.

Суд может провести заседание с вызовом сторон, если представленных истцом обстоятельств недостаточно или если после анализа отзыва ответчика суд решит, что вынести решение без заседания невозможно.

По итогам рассмотрения таких дел суд принимает сокращенное решение, которое должно содержать вводную и резолютивную части, а также правовые выводы, основанные на аналогичных решениях Верховного Суда.

Апелляционная жалоба на сокращенное решение может быть подана в течение 10 дней со дня его составления. Если участнику дела не было вручено решение в день его составления, он имеет право подать жалобу в течение 10 дней с момента его получения.

Апелляционная жалоба, поданная субъектом властных полномочий без документа об уплате судебного сбора, не принимается и возвращается судом апелляционной инстанции в течение 5 дней.

Рассмотрение апелляции проводится в порядке письменного производства в течение 30 дней с момента открытия апелляционного производства.

Эти нормы не применяются к типовым делам, соответствующим критериям, изложенным в решении Верховного Суда по образцовому делу.

В статью 290 КАСУ предлагается внести изменения, согласно которым, если Верховный Суд при открытии производства по образцовому делу установит, что его решение может повлиять на государственную политику в определенной сфере или на выплаты из госбюджета, он привлекает к участию в деле соответствующие органы:

центральный орган исполнительной власти, отвечающий за политику в соответствующей сфере;

главный распорядитель бюджетных средств, если дело касается выплат из госбюджета или местных бюджетов;

страховщик (по закону о социальном страховании), если выплаты касаются государственных соцфондов;

Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – если иск подан физлицом или властным органом против физлица;

Совет бизнес-омбудсмена – если иск подан юрлицом, ФОП или властным органом против юрлица или ФОП.

Статья 291 КАСУ будет определять, что типовые дела рассматриваются по правилам упрощенного производства.

Суд может приостановить рассмотрение типового дела, если Верховный Суд открыл производство по образцовому делу, соответствующему критериям типового. В таком случае производство возобновляется после вступления в силу решения Верховного Суда.

Если Верховный Суд уже вынес решение по образцовому делу, суды могут отказать в заседании по типовому делу, если оно полностью соответствует указанным критериям.

Решение суда по типовому делу должно учитывать правовые выводы Верховного Суда и содержать ссылку на соответствующее образцовое дело.

Апелляция на решение по типовому делу подается в течение 10 дней со дня его принятия. В кассационном порядке такое решение можно обжаловать только в двух случаях:

суд первой и (или) апелляционной инстанции при решении типового дела не признал его типовым делом и (или) не учел правовые выводы, изложенные в решении Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела в случае, если это дело соответствует признакам, изложенным в таком решении;

дело, в котором судом первой и (или) апелляционной инстанции принято решение с учетом правовых выводов, изложенных в решении Верховного Суда по результатам рассмотрения образцового дела, не соответствует признакам типового дела, изложенным в таком решении.

В переходных положениях предлагается предусмотреть, что дела, находящиеся в производстве до вступления закона в силу, будут рассматриваться по новым правилам.

Также в Переходных положениях предлагается предусмотреть, что дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций, производство по которым открыто до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно совершенствования рассмотрения дел незначительной сложности о пенсионных и других социальных выплатах, а также типовых административных дел», рассматриваются по правилам, действующим после его вступления в силу.

Автор: Наталя Мамченко

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