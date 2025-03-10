НБУ предлагает изменения в правила раскрытия банковской тайны – документ

В проекте предусмотрено урегулирование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, в частности по запросам нотариусов.

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Национальный банк опубликовал для обсуждения проект изменений в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденные постановлением НБУ от 14 июля 2006 года № 267.

Как поясняется, проект разработан в связи с принятием Закона 4174-ІХ о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов раскрытия банковской тайны, которым, в частности, внесены изменения в статью 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Так, законом № 4174-ІХ часть первую статьи 62 дополнено новым пунктом 11-1, согласно которому установлено право нотариусов на получение информации, содержащей банковскую тайну, для принятия мер по установлению опеки над имуществом физического лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, а также определен объем такой информации.

В Нацбанке отмечают, что в проекте предусмотрено урегулирование порядка раскрытия информации, содержащей банковскую тайну, по запросам нотариусов, должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотариальных действий, консульских учреждений в банки.

Ознакомиться с материалами для обсуждения можно по ссылкам ниже:

Национальный банк будет принимать замечания и предложения к проекту до 18 марта.

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