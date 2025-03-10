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НБУ пропонує зміни до правил розкриття банківської таємниці – документ

11:29, 10 березня 2025
У проєкті передбачено врегулювання порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема, на запити нотаріусів.
НБУ пропонує зміни до правил розкриття банківської таємниці – документ
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Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ від 14 липня 2006 року № 267.

Як пояснюється, проєкт розроблений у зв’язку з прийняттям Закону 4174-ІХ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці, яким, зокрема, внесені зміни до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Так, законом № 4174-ІХ частину першу статті 62 доповнено новим пунктом 11-1, згідно з яким встановлено право нотаріусів на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, для вжиття заходів з метою встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісти за особливих обставин, та визначений обсяг такої інформації.

У Нацбанку зазначають, що у проєкті передбачено врегулювання порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, на запити нотаріусів, посадових осіб органів місцевого самоврядування, уповноважених на вчинення нотаріальних дій, консульських установ до банків.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями нижче:

Національний банк буде приймати зауваження та пропозиції до проєкту до 18 березня.

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