Укрпошта випустить поштову марку «Місто Героїв. Маріуполь» на честь захисників та жертв російських злочинів

Поштові марки на честь Маріуполя вийдуть 14 березня.

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«Укрпошта» анонсувала новий поштовий випуск «Місто Героїв. Маріуполь», присвячений захисникам міста та мирним жителям, які загинули через російські агресії. Поштові марки містять частинки сталі, виготовленої на меткомбінаті «Азовсталь», який став останнім оплотом Маріуполя.

Марка стала символом пам'яті про страшну трагедію, що сталася 16 березня, коли росіяни скинули дві бомби на Маріупольський драмтеатр, де сотні людей шукали прихисток. Цей злочин став однією з найбільших трагедій, відзначених символом невинних жертв війни.

Основним зображенням марки є руїни Донецького драматичного театру, розбомбленого російськими військами. Дзеркальне відображення театру нагадує про мирне культурне життя міста до війни.

Новий поштовий випуск буде доступний у тиражі 400 тисяч примірників, а також випустять 25 тисяч примірників конвертів «Перший день» і художніх карток. Поштові марки виготовлені за допомогою новітньої термографії, що стало результатом співпраці «Укрпошти» з французькою компанією Cartor Security Printers.

Марку офіційно введуть в обіг 14 березня, а з 10 березня її можна буде передзамовити на сайті «Укрпошти». Погашення спеціальним штемпелем «Перший день» відбудеться у Києві.

Фото: Укрпошта

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