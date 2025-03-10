Укрпочта выпустит почтовую марку «Город Героев. Мариуполь» в честь защитников и жертв российских преступлений

Почтовые марки в честь Мариуполя выйдут 14 марта.

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«Укрпочта» анонсировала новый почтовый выпуск «Город Героев. Мариуполь», посвященный защитникам города и мирным жителям, которые погибли из-за российской агрессии. Почтовые марки содержат частицы стали, изготовленной на меткомбинате «Азовсталь», который стал последним оплотом Мариуполя.

Марка стала символом памяти о страшной трагедии, произошедшей 16 марта, когда россияне сбросили две бомбы на Мариупольский драмтеатр, где сотни людей искали убежище. Это преступление стало одной из крупнейших трагедий, отмеченных символом невинных жертв войны.

Основным изображением марки являются руины Донецкого драматического театра, разбомбленного российскими войсками. Зеркальное отражение театра напоминает о мирной культурной жизни города до войны.

Новый почтовый выпуск будет доступен в тираже 400 тысяч экземпляров, а также выпустят 25 тысяч экземпляров конвертов «Первый день» и художественных карточек. Почтовые марки изготовлены с помощью новейшей термографии, что стало результатом сотрудничества «Укрпочты» с французской компанией Cartor Security Printers.

Марку официально введут в обращение 14 марта, а с 10 марта ее можно будет предзаказать на сайте «Укрпочты». Погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится в Киеве.

Фото: Укрпочта

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