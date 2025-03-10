Андрій Єрмак закликав Європу заблокувати російський «танкерний флот» у Балтійському морі

Андрій Єрмак нагадав, що санкції США в січні 2025 року зупинили багато можливостей російського «танкерного флоту».

Фото: president.gov.ua

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС ввести санкції проти капітанів тіньового флоту Росії.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також закликав Європу взяти ініціативу і заблокувати російський «танкерний флот» у Балтійському морі.

Він нагадав, що санкції Сполучених Штатів Америки в січні 2025 року зупинили багато можливостей «танкерного флоту».

«Ці танкери виходили з російських тихоокеанських портів. Час Європі взяти ініціативу і заблокувати «танкерний флот» у Балтійському морі», - заявив він.

Раніше Володимир Зеленський увів санкції проти тіньового флоту РФ та викрадачів українських культурних цінностей.

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