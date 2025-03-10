Смертельное ДТП на Львовщине – водитель избежал заключения

Водитель, который повлек гибель человека, получил условный срок.

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На Львовщине водитель, который спровоцировал смертельное ДТП вблизи села Ременов, избежал заключения. Соответствующий приговор обнародован в Едином государственном реестре судебных решений. Об этом известно из решения дела № 446/184/25.

Авария произошла 1 ноября 2024 года на трассе Львов-Радехов-Луцк. Водитель Audi A4 во время обгона столкнулся с Seat Leon и Chevrolet Lacetti. В результате удара водитель Seat погиб на месте, а другие участники ДТП получили травмы.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, компенсировал убытки и просил не лишать его права управления транспортом, объясняя это состоянием здоровья и планами на работу за границей.

Каменка-Бугский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и назначил пять лет лишения свободы с годовым запретом на управление авто. В то же время суд освободил его от заключения, установив два года испытательного срока.

Согласно приговору, мужчина обязан периодически появляться для регистрации в органе пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

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