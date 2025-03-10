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Что делать при потере первичных документов во время боевых событий — разъяснение

17:30, 10 марта 2025
Налогоплательщики могут направить в ГНС уведомление в произвольной форме о невозможности вывоза первичных документов, которое должно быть подписано руководителем предприятия и главным бухгалтером.
Что делать при потере первичных документов во время боевых событий — разъяснение
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Налоговая служба Луганской области разъясняет, какие действия следует предпринять в случае утраты первичных документов во время боевых действий.

Плательщики налогов/налоговые агенты, осуществлявшие деятельность на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, а также на территориях, временно оккупированных вооружёнными формированиями Российской Федерации, и не имеющие возможности предоставить первичные документы, на основании которых ведётся учёт доходов, расходов и других показателей, связанных с определением объектов налогообложения и/или налоговых обязательств, могут воспользоваться специальными правилами для подтверждения данных, указанных в налоговой отчётности, в порядке исключения из положений ст. 44 Налогового кодекса Украины.

Согласно пп. 69.28 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ, плательщики налогов/налоговые агенты вправе подать в контролирующий орган уведомление в произвольной форме о невозможности вывоза первичных документов, подписанное руководителем предприятия и главным бухгалтером. В таком уведомлении необходимо указать обстоятельства, которые привели к утрате и/или невозможности вывоза первичных документов, налоговые (отчётные) периоды, а также общий перечень первичных документов (по возможности – с указанием их реквизитов).

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