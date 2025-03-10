Журналисты и артисты будут проходить дополнительную проверку при выезде за границу

Пограничники будут проверять цель поездок представителей медиа и культуры.

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При пересечении границы представители медиа, культурной и информационной сфер будут проходить дополнительную проверку относительно цели поездки. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Укринформ.

По его словам, для выезда за границу необходимо будет предоставить:

письмо-ходатайство от Министерства культуры, которое поступает в ГПСУ относительно конкретного лица,

приглашение от принимающей стороны,

военно-учетный документ с соответствующими отметками ТЦК,

паспортные документы, которые будут проверять непосредственно на пункте пропуска.

Также пограничники будут выяснять, действительно ли лицо едет на мероприятие, на которое Министерство культуры предоставляло разрешение. В случае отсутствия подтверждения цели поездки могут отказать в выезде.

«Я не буду раскрывать всех моментов по проверке цели поездки ... Но пограничники, которые могут взаимодействовать со всеми направлениями, чтобы проверить, действительно ли происходит мероприятие и было ли лицо приглашено на него, также могут спросить самого человека о его планах за пределами Украины во время этого мероприятия. На основе этой информации и всех полученных данных будет определено, подтверждается ли цель поездки», - пояснил Демченко.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин разрешил выезд военнообязанных журналистов и артистов за границу по приглашению иностранных организаций.

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