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В Киеве мужчина, чтобы «выбить» деньги с девушки, оставил у порога ее дома голову и внутренние органы свиньи

20:28, 10 марта 2025
Женщина рассказала полиции, что на протяжении нескольких суток ей звонит неизвестный мужчина, который угрожает физической расправой, если она не отдаст 13 000 долларов, которые она якобы ему должна.
В Киеве мужчина, чтобы «выбить» деньги с девушки, оставил у порога ее дома голову и внутренние органы свиньи
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который запугивал жительницу Подольского района, требуя 13 000 долларов. Как пишут в полиции, подозреваемый в течение нескольких дней звонил и угрожал женщине, повредил входную дверь в ее квартиру ножом, а чтобы еще больше напугать потерпевшую, оставил у дома голову и внутренние органы свиньи.

С заявлением о преступлении в столичную полицию обратилась 26-летняя киевлянка. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких суток ей звонит неизвестный мужчина, который угрожает физической расправой, если она не отдаст 13 000 долларов, которые она якобы ему должна.

Во время общения с правоохранителями потерпевшая также рассказала, что к ее жилью приходил незнакомец, который повредил ножом дверь, а во время другого визита – оставил голову и внутренние органы свиньи у порога и измазал кровью стены.

В рамках проведения следственных действий полицейские установили вероятного злоумышленника и сообщили о подозрении 39-летнему местному жителю в совершении преступления по ч. 4 ст. 189 УК Украины – вымогательство, сопряженное с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, с повреждением имущества, повлекшим крупный материальный ущерб.

«Последний объяснил свои действия тем, что о долге услышал от своей знакомой и таким образом решил ей помочь», – указали в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к данному преступлению.

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