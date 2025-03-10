Судьи Верховного Суда рассказали об особенностях рассмотрения дел с участием военнослужащих

Судья БП ВС Ольга Ступак рассказала о судебной практике по правам и обязанностям военных.

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Судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак, судья БП ВС Елена Губская и судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Наталья Сакара выступили с докладами в рамках вебинара для судей и помощников судей местных общих и апелляционных судов, окружных и апелляционных административных судов на тему «Актуальные вопросы, связанные с рассмотрением дел с участием военнослужащих».

Судья ВС в КГС Наталья Сакара осветила вопросы, касающиеся рассмотрения дел отдельного производства в условиях военного положения.

Прежде всего, докладчица напомнила о процессуальных особенностях рассмотрения таких дел. В частности, она отметила, что по общему правилу дела отдельного производства рассматриваются судьей единолично. Однако ГПК Украины предусматривает, что некоторые категории дел рассматриваются с участием одного судьи и двух присяжных. В качестве примера Наталья Сакара привела постановление ВС от 17 июля 2024 года по делу № 756/8375/21, в котором возник вопрос о надлежащем составе суда.

Также законодатель определяет подсудность для каждой категории дел. Соответственно, общие правила подсудности, урегулированные в общих положениях ГПК Украины, не применяются. Для таких дел обязательным субъектом отдельного производства является заявитель, при этом почти для каждой категории законодатель устанавливает, кто им может быть. Другие участники – заинтересованные лица. Эти субъекты, отметила спикер, особенны тем, что они не являются ответчиками.

Наталья Сакара подчеркнула, что сложность таких дел заключается в том, что в ГПК Украины не предусмотрено, кто именно относится к заинтересованным лицам. В этом аспекте судья обратила внимание слушателей на постановление ВС от 5 февраля 2025 года по делу № 183/4366/24, в котором заявительница просила установить факт, что она является пострадавшей от домашнего насилия.

Докладчица акцентировала внимание на том, что для некоторых категорий дел предусмотрено обязательное участие органов опеки и попечительства, представителя психиатрического или противотуберкулезного учреждения, врача-психиатра, прокурора. Для отдельных категорий дел установлены сокращенные сроки. Дела отдельного производства не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда и не могут быть закрыты в связи с заключением мирового соглашения. При вынесении судебного решения судебные расходы не возмещаются, если иное не предусмотрено законом. Также решения суда по делам отдельного производства не подлежат принудительному исполнению, но имеют общеобязательный характер.

Кроме того, Наталья Сакара детально рассмотрела категории дел отдельного производства, связанные, в частности, с введением военного положения.

Подробнее ознакомиться с презентацией Натальи Сакары можно далее.

Судья БП ВС Елена Губская обозначила проблемные вопросы разрешения публичных споров с участием военнослужащих.

В ходе выступления докладчица затронула, в частности, вопрос о дополнительном вознаграждении, предусмотренном постановлением Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям в период действия военного положения».

Судья проанализировала правовые выводы Верховного Суда, касающиеся данной дополнительной выплаты. Так, в постановлении ВС от 23 сентября 2024 года по делу № 240/32125/23 Суд отметил, что по своей правовой природе ежемесячное дополнительное вознаграждение, введенное постановлением № 168, является дополнительным видом денежного обеспечения, которое законодатель отнес к категории вознаграждений, выплата которых была установлена на период военного положения. Соответственно, при начислении денежной помощи при увольнении постановление № 168 не принимается во внимание. Также данное вознаграждение не включается в расчет денежной помощи на оздоровление, не учитывается в справке для исчисления пенсии и не входит в среднее денежное обеспечение при несвоевременном расчете при увольнении.

Елена Губская также обратила внимание на постановление ВС от 31 января 2025 года по делу № 460/2645/24. В нем коллегия судей указала, что дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением № 168, носит компенсационный характер (частичная оплата за особенности прохождения службы в условиях войны), не является регулярной выплатой и осуществляется на основании приказов командиров (начальников) при наличии определенных условий.

Кроме того, как отметила судья, нередко данное вознаграждение не выплачивалось военнослужащим по причине их привлечения к административной или уголовной ответственности. В этом контексте докладчица привела постановление ВС от 20 марта 2024 года по делу № 560/7178/22.

Елена Губская также подчеркнула, что существует множество вопросов, связанных с увольнением с военной службы и предоставлением отсрочки от прохождения военной службы. Освещая судебную практику по данной категории дел, судья привела постановление ВС от 22 мая 2023 года по делу № 260/1851/22, в котором истец просил уволить его с военной службы в связи с наличием брони. Также судья проанализировала постановление ВС от 7 ноября 2024 года по делу № 340/2502/23, которое касалось отсрочки от призыва.

Презентация Елены Губской представлена далее.

Судья-спикер БП ВС Ольга Ступак ознакомила слушателей с судебной практикой, касающейся прав и обязанностей военнослужащих.

Докладчица напомнила, что вооруженная агрессия РФ началась еще в 2014 году. Это имеет значение, поскольку с того времени законодатель вносил соответствующие изменения в правовое регулирование, в частности, в сферу гражданских отношений, связанных с кредитованием лиц, призванных или мобилизованных на военную службу. Она отметила, что споры, возникающие из кредитных правоотношений, сегодня составляют самую многочисленную категорию дел, связанных с военнослужащими.

В частности, Ольга Ступак обратила внимание на постановление КГС ВС от 4 сентября 2024 года по делу № 426/4264/19, касающееся начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом. В этом решении Суд указал, что согласно п. 15 ст. 14 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», военнослужащим с начала и до окончания особого периода, а резервистам и военнообязанным – с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода не начисляются штрафные санкции, пени за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, включая банки и физических лиц, а также проценты за пользование кредитом.

Также докладчица проанализировала постановление КГС ВС от 28 октября 2020 года по делу № 749/298/19, которое касалось начисления военнослужащему процентов на основании ст. 625 ГК Украины.

Кроме того, Ольга Ступак осветила категорию споров, связанных с установлением факта, имеющего юридическое значение, в частности, установление факта смерти и объявление лица умершим в соответствии со ст. 317 ГПК Украины. Судья напомнила, что в соответствии с этой статьей заявление об установлении факта смерти лица на территории, где введено военное или чрезвычайное положение, либо на временно оккупированной территории Украины, признанной таковой в соответствии с законодательством, могут подать члены семьи умершего, их представители или другие заинтересованные лица.

В этом контексте спикерка остановилась на постановлении БП ВС от 11 декабря 2024 года по делу № 755/11021/22. В данном деле мать обратилась с заявлением, в котором просила объявить ее сына умершим, указывая, что после начала вооруженной агрессии РФ он подписал контракт добровольца территориальной обороны и проходил службу на территории ТРЦ «Ретровиль», по которому российские вооруженные силы нанесли ракетный удар, в результате чего ее сын погиб.

Большая Палата ВС сформулировала выводы о том, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим не ранее чем через шесть месяцев со дня окончания активных боевых действий в месте предполагаемой гибели лица или со дня наступления события, в результате которого произошло его исчезновение, если это событие, хоть и стало следствием военных действий, но произошло не на территории активных боевых действий.

Кроме этого, судья рассказала о приостановлении производства по делам с участием военнослужащих.

Далее представлена презентация Ольги Ступак.

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