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$16 тысяч за «освобождение» от армии – в Одессе военный оформлял поддельные диагнозы

21:40, 10 марта 2025
В Одесской области разоблачили схему уклонения от мобилизации через фиктивные диагнозы из психиатрической больницы.
$16 тысяч за «освобождение» от армии – в Одессе военный оформлял поддельные диагнозы
Фото: dbr.gov.ua
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Государственное бюро расследований заблокировало незаконную схему уклонения от мобилизации с помощью поддельных диагнозов из психиатрической больницы.

Как сообщили в ГБР, организатором сделки оказался военнослужащий одного из подразделений теробороны Одессы. Он предлагал гражданским и действующим военным «решить вопрос» уклонения от службы за 16 тысяч долларов США. Через знакомых в психиатрической больнице он оформлял фиктивные диагнозы, позволяющие списаться с военной службы или избежать мобилизации.

В случае отказа платить мужчина угрожал гражданским принудительным призывом, а военным - отправкой на передовую, ссылаясь на свои связи в территориальном центре комплектования.

Правоохранители задержали военнослужащего во время получения очередной суммы в 16 тысяч долларов. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в 1 миллион гривен.

Следователи продолжают устанавливать круг лиц, которые воспользовались незаконной схемой, и связи фигуранта в военных структурах. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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