Поліція помилково затримала і відлупцювали професора університету

Поліція Німеччини помилково затримала професора, вибивши двері та побивши його.

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У Німеччині правоохоронці потрапили в неприємну ситуацію, коли помилково затримали університетського викладача під час операції з арешту злочинця, якого розшукували. Про це повідомляє німецьке видання BILD.

Інцидент стався у місті Білефельд, де спецпідрозділ SEK, який мав на меті затримання розшукуваного злочинця, увірвався до квартири професора Амір Джаханіан-Наджафабаді. Поліцейські, не перевіривши адреси, виламали двері та накинулися на чоловіка, наносячи йому кілька ударів. Його дружині приставили пістолет до голови, а потім обох закували в кайданки.

«Я почув гучний вибух. За скляними дверима побачив озброєних людей у ​​масках і подумав, що помру», – розповів викладач, згадуючи страшні миті.

Коли чоловік назвав своє ім’я, поліцейські зрозуміли, що вони потрапили не до того дому. Після цього вони витерли кров з постраждалого і залишили квартиру. Викладач потрапив до лікарні з травмами після жорстокого затримання.

Поліція висловила своє шкоду за інцидент, заявивши, що «надзвичайно шкодують, що внаслідок операції постраждала невинна людина».

Фото: BILD

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