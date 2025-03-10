У Пенсійному фонді повідомили, коли виплатять проіндексовані з 1 березня страхові виплати

Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати.

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Пенсійний фонд України повідомив, що проіндексовані з 1 березня страхові виплати виплачуватимуть з квітня.

З 1 березня на коефіцієнт 1,115 перераховано щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також особам, які мають на це право в разі смерті потерпілого (підпункт 8 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2025 № 209 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2025 році»).

«Виплата перерахованих страхових виплат буде забезпечена починаючи з квітня поточного року. Величина підвищення щомісячної виплати визначається індивідуально залежно від розміру призначеної страхової виплати», - повідомили у ПФ.

Також там додали, що максимальний розмір збільшення після перерахування страхової виплати – 1 500 гривень.

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