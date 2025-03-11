В Днепре раскрыли детали наезда водителя Tesla на сотрудника ТЦК

В Днепре водитель совершил наезд на военнослужащего ТЦК.

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В Днепре 10 марта водитель совершил наезд на военнослужащего ТЦК и СП и провез его на капоте. Военнослужащий получил травмы, а в отношении водителя открыто уголовное производство. Об этом сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Уточняется, что во время оповещения военнообязанных одна из групп районного территориального центра комплектования и социальной поддержки совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружила двух нарушителей воинского учета, находящихся в розыске. Позже к месту происшествия подъехал автомобиль Tesla, а водитель представился руководителем выявленных лиц.

Как сообщают в ТЦК, мужчина не имел при себе ни одного военного учетного документа и начал вести себя агрессивно.

«Он приказал военнообязанным сесть в машину, однако их остановили сотрудники полиции. В ответ на это водитель толкнул одного из сотрудников ТЦК и СП, после чего внезапно сел за руль, резко начал движение и сбил другого военнослужащего. Пострадавший оказался на капоте автомобиля и получил телесные повреждения», – сообщили в Днепропетровском областном ТЦК и СП.

Степень тяжести его травм установят специалисты во время медицинского исследования в рамках уголовного производства. В настоящее время пострадавший находится в медицинском учреждении.

В отношении водителя автомобиля зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

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