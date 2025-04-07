США не обкладатимуть митом посилки українських підприємців до $800

Якщо українські товари перевищують $800, накладаються 10% митних зборів.

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Адміністрація США повідомила про нові митні збори на експорт товарів з України та інших країн. Водночас для товарів вартістю до 800 доларів США митні збори не будуть застосовуватися.

За інформацією Укрпошти, представники Пошти США (USPS) підтвердили, що на імпорт до США накладатимуться мінімум 10% митних зборів. Однак, за умови, що вартість товару не перевищує 800 доларів, мито сплачувати не доведеться, оскільки зберігається безмитний ліміт — так званий де мініміс (de minimis). Цей ліміт залишатиметься чинним до того часу, поки Міністр торгівлі США не визначить, що в країні функціонує система для фіксації та збору мита на імпортні товари.

Якщо ж товар у посилці перевищує зазначену суму, на нього накладаються 10% митних зборів, а також можливі інші митні збори чи тарифи. При цьому питання введення аналогічної європейській системи IOSS, яка передбачає стягнення мита при покупці на маркетплейсах, наразі перебуває на розгляді, і конкретні рішення поки що не прийняті.

Система безмитного ввезення до 800 доларів залишатиметься в силі до тих пір, поки в США не буде впроваджена належна система збору мит на весь імпорт.

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

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