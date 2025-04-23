Пока военное положение, выборов не будет – Стефанчук заявил, что некоторые фракции занимаются «политическим спортзалом»

С юридической точки зрения, Украина не может проводить во время военного положения выборы, подчеркнул Руслан Стефанчук.

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Несмотря на то, что некоторые парламентские фракции и группы уже начали активную подготовку к выборам, согласно действующему законодательству они не могут состояться во время действия военного положения. Это подчеркнул Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Общественному радио.

«Вы же понимаете, что некоторые фракции и группы активно и давно готовятся к выборам», – отметил Стефанчук.

Но, по его словам, для представителей этих политических сил это своего рода «политический спортзал», «подкачка мышц».

«Я на все вещи смотрю как юрист, с юридической точки зрения – мы не можем проводить во время военного положения выборы», – подчеркнул он.

Спикер украинского парламента выразил мнение, что «кто-то хочет приблизить это через какие-то заявления, кто-то – через свою политическую активность», но «пока военное положение – выборов в Украине не будет», подчеркнул Стефанчук.

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