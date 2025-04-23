Практика судов
  1. В Украине

Пока военное положение, выборов не будет – Стефанчук заявил, что некоторые фракции занимаются «политическим спортзалом»

15:47, 23 апреля 2025
С юридической точки зрения, Украина не может проводить во время военного положения выборы, подчеркнул Руслан Стефанчук.
Пока военное положение, выборов не будет – Стефанчук заявил, что некоторые фракции занимаются «политическим спортзалом»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Несмотря на то, что некоторые парламентские фракции и группы уже начали активную подготовку к выборам, согласно действующему законодательству они не могут состояться во время действия военного положения. Это подчеркнул Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Общественному радио.

«Вы же понимаете, что некоторые фракции и группы активно и давно готовятся к выборам», – отметил Стефанчук.

Но, по его словам, для представителей этих политических сил это своего рода «политический спортзал», «подкачка мышц».

«Я на все вещи смотрю как юрист, с юридической точки зрения – мы не можем проводить во время военного положения выборы», – подчеркнул он.

Спикер украинского парламента выразил мнение, что «кто-то хочет приблизить это через какие-то заявления, кто-то – через свою политическую активность», но «пока военное положение – выборов в Украине не будет», подчеркнул Стефанчук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Верховная Рада Украины выборы Руслан Стефанчук

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рубио отменил поездку в Лондон, поскольку Украина подготовила документ о невозможности переговоров по территориям до полного прекращения огня – Reuters

Также сохраняются другие серьезные разногласия, включая вопрос снятия санкций ЕС против РФ до завершения переговоров, против чего категорически выступает Европа.

Верховная Рада рассмотрит изменения в КАСУ об обеспечении законности в деятельности органов местного самоуправления

Орган местного самоуправления обязан рассмотреть требование об устранении нарушения законности и принять решение в срок не более 30 рабочих дней.

Отбор руководителей местных государственных администраций будет проводить специальная Единая комиссия – законопроект

Федор Вениславский вместе с коллегами зарегистрировал законопроект, которым предлагается создать Единую комиссию по вопросам формирования руководящего состава местных государственных администраций, а также ввести систему обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления.

За незаконное перемещение детей предлагают наказывать лишением свободы до 12 лет — комитет рекомендовал расширить понятие военных преступлений

За незаконное перемещение, неоправданную задержку репатриации, а также вербовку детей предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

«Задача кажется вам легкой, только если вы знаете ответ» — кандидаты в апелляционные суды по гражданской специализации обратились к ВККС с открытым письмом

Претенденты на должности судей апелляционных судов попросили ВККС предоставить им возможность повторно выполнить практическое задание по причине нарушения принципа равенства, а также опубликовать все практические задания, выполненные кандидатами-цивилистами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді