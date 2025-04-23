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Поки воєнний стан, виборів не буде – Стефанчук заявив, що деякі фракції займаються «політичним спортзалом»

15:47, 23 квітня 2025
З юридичної точки зору, Україна не може проводити під час воєнного стану вибори, підкреслив Руслан Стефанчук.
Поки воєнний стан, виборів не буде – Стефанчук заявив, що деякі фракції займаються «політичним спортзалом»
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Незважаючи на те, що деякі парламентські фракції та групи вже почали активну підготовку до виборів, проте за чинним законодавством вони не можуть відбутися під час дії воєнного стану. Це підкреслив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Громадському радіо.

«Ви ж розумієте, що деякі фракції і групи активно і давно готуються до виборів», - зазначив Стефанчук.

Але, за його словами, для представників цих політсил це є своєрідним «політичним спортзалом», «підкачуванням м’язів».

«Я на усі речі дивлюсь як юрист, з юридичної точки зору – ми не можемо проводити під час воєнного стану вибори», - підкреслив він.

Спікер українського парламенту висловив думку, що «хтось хоче наблизити це через якісь заяви, хтось – через свою політичну активність», але «поки воєнний стан – виборів в Україні не буде»,  підкреслив Стефанчук.

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Верховна Рада України вибори Руслан Стефанчук

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