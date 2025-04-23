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У Києві шахраї видали себе за правоохоронців і ошукали пенсіонерку на 300 тисяч гривень

19:06, 23 квітня 2025
Пенсіонерці почали дзвонити шахраї, які під виглядом правоохоронців змусили її віддати всі заощадження нібито з метою їх «перевірки на зв'язок з країною-агресором».
У Києві шахраї видали себе за правоохоронців і ошукали пенсіонерку на 300 тисяч гривень
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У Києві повідомлено про підозру чоловіку, який ошукав 75-річну киянку на понад 300 тисяч гривень. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців звернулась 75-річна киянка із заявою про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її коштами.

Як розповіла потерпіла, декілька місяців тому вона замовила через інтернет харчові добавки російського походження, однак згодом відмовилась від покупки.

«Після цього жінці почали телефонувати невідомі, які представились співробітниками правоохоронних органів, й почали звинувачувати пенсіонерку у зв’язках з країною-агресором. Аби зняти з киянки всі підозри, співрозмовники під психологічним тиском та залякуванням вимагали віддати їм всі її заощадження нібито для перевірки їх походження», — розповіли в поліції.

Після кількох днів тиску пенсіонерка погодилась виконати умови телефонних «перевіряючих».

Так, до її під’їзду прийшов чоловік, якому вона віддала йому свої заощадження, які зберігала у доларах та євро.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу кур’єра й затримали його — ним виявився 56-річний киянин.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція інкримінованої статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, правоохоронці працюють над встановленням всіх причетних до злочинної схеми.

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Національна поліція поліція шахрай гроші Київ

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