В Мінсоцполітики пояснили, чи можна отримувати субсидію на оренду житла для ВПО понад рік

Кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду допомога продовжуватиметься автоматично — Мінсоцполітики.

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Міністерство соціальної політики України пояснило, чи можна отримувати субсидію на оренду житла для ВПО понад рік.

Зазначається, що відтепер кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду (якщо родина надалі має право на її отримання) допомога продовжуватиметься автоматично (ще на півроку). Повторно за її продовженням звертатись не потрібно.

Пенсійний фонд України самостійно перевірить всю інформацію через державні інформаційні ресурси.

Таким чином, скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише рік.

«Якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу стільки, скільки потрібно.

Експериментальний проект триватиме два роки, але це не означає, що через два роки українці не матимуть підтримки в наймі житла», - заявили у відомстві.

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