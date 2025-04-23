Практика судів
  1. Суспільство

В Мінсоцполітики пояснили, чи можна отримувати субсидію на оренду житла для ВПО понад рік

22:36, 23 квітня 2025
Кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду допомога продовжуватиметься автоматично — Мінсоцполітики.
В Мінсоцполітики пояснили, чи можна отримувати субсидію на оренду житла для ВПО понад рік
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи можна отримувати субсидію на оренду житла для ВПО понад рік.

Зазначається, що відтепер кожні 6 місяців після призначення субсидії на оренду (якщо родина надалі має право на її отримання) допомога продовжуватиметься автоматично (ще на півроку). Повторно за її продовженням звертатись не потрібно.

Пенсійний фонд України самостійно перевірить всю інформацію через державні інформаційні ресурси.

Таким чином, скасовано обмеження щодо можливості отримувати субсидію лише рік.

«Якщо родина має низькі статки і потребує підтримки від держави, вона зможе отримувати допомогу стільки, скільки потрібно.

Експериментальний проект триватиме два роки, але це не означає, що через два роки українці не матимуть підтримки в наймі житла», - заявили у відомстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Мінсоцполітики субсидія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що настав час повернути МВФ його справжнє призначення

Наразі МВФ непропорційно багато часу та ресурсів приділяє питанням зміни клімату, гендерним і соціальним проблемам – міністр фінансів США Скотт Бессент закликав переглянути діяльність організації.

ВККС просить кандидатів в судді не намагатися шукати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту

Член ВККС Сергій Чумак звернув увагу, що кандидатам в судді не слід ризикувати та намагатися отримати завдання майбутнього кваліфікаційного іспиту.

Верховний Суд висловився щодо обмеження корпоративних прав акціонера при передачі акцій в управління АРМА та особливості реалізації прав за акціями

Власник арештованих акцій, на які накладено арешт та у подальшому передано в управління АРМА у зв’язку з винятковим випадком, не може посилатися на порушення свого права на управління, оскаржуючи рішення загальних зборів, оскільки до моменту зняття арешту виключно управитель може реалізовувати корпоративні права, що виникають з частки.

Рубіо скасував поїздку до Лондона, бо Україна підготувала документ про неможливість перемовин щодо територій до повного припинення вогню – Reuters

Залишаються й інші серйозні суперечки, включно з питанням скасування санкцій ЄС проти РФ до завершення переговорів, проти чого рішуче виступає Європа

Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

Орган місцевого самоврядування повинен буде розглянути вимогу про усунення порушення законності та прийняти рішення у строк не більше 30 днів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео