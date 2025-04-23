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В Минсоцполитики объяснили, можно ли получать субсидию на аренду жилья для ВПО более года

22:36, 23 апреля 2025
Каждые 6 месяцев после назначения субсидии на аренду помощь будет продлеваться автоматически — Минсоцполитики.
В Минсоцполитики объяснили, можно ли получать субсидию на аренду жилья для ВПО более года
Фото из открытых источников
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Министерство социальной политики Украины объяснило, можно ли получать субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц более одного года.

Указывается, что отныне каждые 6 месяцев после назначения субсидии на аренду (если семья по-прежнему имеет право на ее получение) помощь будет продлеваться автоматически (еще на полгода). Повторно обращаться за ее продлением не нужно.

Пенсионный фонд Украины самостоятельно проверит всю информацию через государственные информационные ресурсы.

Таким образом, отменено ограничение на возможность получать субсидию только в течение одного года.

«Если семья имеет низкий доход и нуждается в поддержке от государства, она сможет получать помощь столько, сколько необходимо.

Экспериментальный проект продлится два года, но это не означает, что через два года украинцы лишатся поддержки при аренде жилья», — заявили в ведомстве.

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Минсоцполитики субсидия

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