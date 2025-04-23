Украинцам объяснили, что означает «таинственный» код 78 в водительском удостоверении

Код 78 в водительском удостоверении означает определенное ограничение.

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Главный сервисный центр МВД объяснил, что означает «таинственный» код 78 в водительском удостоверении. В ведомстве подчеркнули, что это не просто цифры, это — ограничение.

«Если ты сдавал практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, в твоем удостоверении указывают «таинственный» код «78». И это означает — ты имеешь право управлять только автоматом», — говорится в сообщении.

Чтобы водить «механику», нужно пройти дополнительное обучение в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД снова — уже на механическом авто.

Тогда в водительском удостоверении не будет этого ограничения.

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