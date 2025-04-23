В Киевской области настоятеля религиозной общины подозревают в растрате церковного имущества на 7 млн

Мужчине избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области настоятелю религиозной общины избрали меру пресечения по делу о растрате имущества на сумму более 7 миллионов гривен. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Следственный судья частично удовлетворил ходатайство следователя Бориспольского районного управления полиции об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для настоятеля религиозной общины.

По данным следствия, речь идет о настоятеле религиозной общины Бориспольского района. Правоохранители утверждают, что, находясь в сговоре со своей родственницей и используя служебное положение во время действия военного положения, он совершил растрату имущества религиозной организации. Речь идет о культовом помещении общей площадью около 500 квадратных метров на сумму более 7 миллионов гривен.

Подозреваемому инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебная подделка).

Суд постановил, что домашний арест будет применен без использования электронного браслета, но с возложением на подозреваемого ряда процессуальных обязанностей. В частности, ему запрещено покидать место проживания, выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователя или суда, а также общаться с определенными в постановлении лицами. Кроме того, он обязан являться к органам следствия и прокуратуры по первому требованию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.