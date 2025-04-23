На Київщині настоятеля релігійної громади підозрюють у розтраті церковного майна на 7 млн

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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На Київщині настоятелю релігійної громади обрали запобіжний захід у справі про розтрату майна на понад 7 мільйонів гривень. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання слідчого Бориспільського районного управління поліції щодо обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для настоятеля релігійної громади.

За даними слідства, йдеться про настоятеля релігійної громади Бориспільського району. Правоохоронці стверджують, що, перебуваючи в змові зі своєю родичкою та використовуючи службове становище під час дії воєнного стану, він здійснив розтрату майна релігійної організації. Йдеться про приміщення культового призначення загальною площею близько 500 квадратних метрів на суму понад 7 мільйонів гривень.

Підозрюваному інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Суд визначив, що домашній арешт буде здійснюватися без використання електронного браслета, але з покладенням на підозрюваного низки процесуальних обов’язків. Зокрема, йому заборонено залишати місце проживання, покидати межі Київської області без дозволу слідчого або суду, а також спілкуватися з визначеними особами. Крім того, він зобов’язаний з’являтися до органів слідства та прокуратури за першою вимогою.

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