Українцям пояснили, що означає «таємничий» код 78 в посвідченні водія

Код 78 в посвідченні водія означає певне обмеження.

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Головний сервісний центр МВС пояснив, що означає «таємничий» код 78 в посвідченні водія. У відомстві підкреслили, що це не просто цифри, це – обмеження.

«Якщо ти складав практичний іспит на авто з автоматичною коробкою передач, у твоєму посвідченні вказують «таємничий» код «78». І це означає – ти маєш право керувати лише автоматом», - сказано у повідомленні.

Щоб водити «механіку» потрібно пройти додаткове навчання в автошколі й скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС знову – вже на механічному авто.

Тоді у посвідченні водія не буде цього обмеження.

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