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В Киеве мошенники выдали себя за правоохранителей и обманули пенсионерку на 300 тысяч гривен

19:06, 23 апреля 2025
Пенсионерке начали звонить мошенники, которые под видом стражей порядка заставили ее отдать все сбережения якобы с целью их «проверки на связь со страной-агрессором».
В Киеве мошенники выдали себя за правоохранителей и обманули пенсионерку на 300 тысяч гривен
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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который обманул 75-летнюю киевлянку на сумму свыше 300 тысяч гривен. Об этом сообщает столичная полиция.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратилась пожилая женщина, заявив, что неизвестные мошенническим путем завладели ее средствами.

По словам потерпевшей, несколько месяцев назад она заказала через интернет пищевые добавки российского происхождения, однако впоследствии отказалась от покупки.

«После этого женщине начали звонить неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и начали обвинять пенсионерку в связях со страной-агрессором. Чтобы снять с нее все подозрения, звонившие под психологическим давлением и угрозами потребовали отдать все ее сбережения якобы для проверки их происхождения», — сообщили в полиции.

После нескольких дней давления пенсионерка согласилась выполнить требования «проверяющих».

К ее подъезду пришел мужчина, которому она передала свои сбережения, хранившиеся в долларах и евро.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность курьера и задержали его — им оказался 56-летний житель Киева.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, повлекшее значительный ущерб потерпевшей. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных к преступной схеме.

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